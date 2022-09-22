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James Webb зробив вражаючі фотографії Нептуна: яскраві кадри

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Четвер 22 вересня 2022 12:30
James Webb зробив вражаючі фотографії Нептуна: яскраві кадри Фото: James Webb зробив вражаючу фотографію Нептуна (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив унікальні кадри Нептуна. Нові фотографії, є найчіткішими знімками планети-гіганта за останні 30 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу James Webb.

На зображенні Нептун виглядає як затемнена сфера з тонкими обручами пилу та розсипом супутників.

Як стверджують астрономи, на кадрі можна побачити примарні кільця планети, які були недоступні для спостереження відтоді, як Вояджер-2 зафіксував їх у 1989 році. Також знімок продемонстрував смугу хмар навколо відомого вихору на південному полюсі планети.

Фото: James Webb зробив вражаючу фотографію Нептуна (webbtelescope.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що James Webb також нещодавно зробив свої перші фотографії Червоної планети.

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