На кадре также можно рассмотреть множество звезд, расположенных в космическом регионе, однако наибольшего внимания заслуживает структура из пыли и газа.

В Европейском космическом агентстве отметили, что пыль является важной составляющей образования звезд и помогает ученым выяснить формирование и эволюцию структуры.

Столбы творения расположены в созвездии Кассиопеи.

В структуре формируется большое количество звезд благодаря процессу нагрева и разрушения тех же слоев газа и пыли.

Фото: Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)