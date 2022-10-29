Астрономы обнародовали новую фотографию, сделанную космическим телескопом James Webb. На этот раз можно более подробно рассмотреть Столбы творения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.
На кадре также можно рассмотреть множество звезд, расположенных в космическом регионе, однако наибольшего внимания заслуживает структура из пыли и газа.
В Европейском космическом агентстве отметили, что пыль является важной составляющей образования звезд и помогает ученым выяснить формирование и эволюцию структуры.
Столбы творения расположены в созвездии Кассиопеи.
В структуре формируется большое количество звезд благодаря процессу нагрева и разрушения тех же слоев газа и пыли.
Фото: Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)
Напомним, РБК-Украина телескоп недавно также сделал уникальные фотографии Нептуна. Новые кадры являются самыми четкими снимками планеты-гиганта за последние 30 лет.
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