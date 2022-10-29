RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения

Фото: nелескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Астрономы обнародовали новую фотографию, сделанную космическим телескопом James Webb. На этот раз можно более подробно рассмотреть Столбы творения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

На кадре также можно рассмотреть множество звезд, расположенных в космическом регионе, однако наибольшего внимания заслуживает структура из пыли и газа.

В Европейском космическом агентстве отметили, что пыль является важной составляющей образования звезд и помогает ученым выяснить формирование и эволюцию структуры.

Столбы творения расположены в созвездии Кассиопеи.

В структуре формируется большое количество звезд благодаря процессу нагрева и разрушения тех же слоев газа и пыли.

Фото: Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)

Напомним, РБК-Украина телескоп недавно также сделал уникальные фотографии Нептуна. Новые кадры являются самыми четкими снимками планеты-гиганта за последние 30 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAСоединенные Штаты Америки