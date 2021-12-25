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Телескоп James Webb отправился в космос: что его ждет дальше

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 25 декабря, одноразовая ракета-носитель Ariane 5, которая была построена Европейским космическим агентством - вывела на орбиту Земли телескоп James Webb. Космическая обсерватория продолжит свое движение к точке Лангранжа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Почему именно точка Лангранжа

Это особое место в космосе, где притяжение небесных тел, в том числе Земли и Луны - позволят телескопу находиться в неподвижном состоянии. Точка расположена на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты и лучше всего подходит обсерватории для обзора Вселенной.

Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру, расположенного в джунглях Французской Гвианы неподалеку от побережья Атлантического океана.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности новейшего инфракрасного космического телескопа James Webb, а также рассказывало почему он столь важен для изучения Вселенной.

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NASA