Телескоп James Webb отправился в космос: что его ждет дальше

Сегодня, 25 декабря, одноразовая ракета-носитель Ariane 5, которая была построена Европейским космическим агентством - вывела на орбиту Земли телескоп James Webb. Космическая обсерватория продолжит свое движение к точке Лангранжа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.
Это особое место в космосе, где притяжение небесных тел, в том числе Земли и Луны - позволят телескопу находиться в неподвижном состоянии. Точка расположена на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты и лучше всего подходит обсерватории для обзора Вселенной.
Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру, расположенного в джунглях Французской Гвианы неподалеку от побережья Атлантического океана.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности новейшего инфракрасного космического телескопа James Webb, а также рассказывало почему он столь важен для изучения Вселенной.