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Телескоп James Webb відправився в космос: що його чекає далі

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 25 грудня, одноразова ракета-носій Ariane 5, що була побудована Європейським космічним агентством - вивела на орбіту Землі телескоп James Webb. Космічна обсерваторія продовжить свій рух до точки Лангранжу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Чому саме точка Лангранжу

Це особливе місце в космосі, де тяжіння небесних тіл, у тому числі Землі й Луни - дозволять телескопу перебувати у нерухомому стані. Точка розташована на відставні 1,5 млн кілометрів від нашої планети й найкраще підходить обсерваторії для огляду Всесвіту.

Запуск ракети відбувся з космодрому Куру, що розташований в джунглях Французької Гвіани неподалік від узбережжя Атлантичного океану.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці новітнього інфрачервоного космічного телескопа James Webb, а також розповідало чому він настільки важливий для вивчення Всесвіту.

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NASA