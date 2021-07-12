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Телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона

Автор: Сергей Пышкин

Благодаря своей универсальной камере WFC3, телескопу Hubble удалось сделать яркую фотографию звездного скопления. На снимке можно увидеть ближайшую к нашей Солнечной системе звезду, которая расположена на расстоянии 4 тысячи световых лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ESA/Hubble.

Как сообщает пресс-служба обсерватории, телескоп сделал фотографию скопления NGC 6380, которое расположено в созвездии Скорпиона.

Стоит отметить, что в верхней части фотографии изображена звезда HD 159073 -ближайший сосед к нашей Солнечной системе. Небесное тело расположено, всего-навсего, на расстоянии 4 тысяч мировых лет от нашей планеты.

Фото: Hubble сфотографировал яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона (https://esahubble.org)

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