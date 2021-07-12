RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Телескоп Hubble сфотографував зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона

Автор: Сергій Пишкін

Завдяки своїй універсальній камері WFC3, телескопу Hubble вдалося зробити яскраву фотографію зіркового скупчення. На знімку можна побачити найближчу до нашої Сонячної системи зірку, яка розташовна на відстані 4 тисячі світлових років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESA/Hubble.

Як повідомляє пресслужба обсерваторії, телескоп зробив фотографію скупчення NGC 6380, яке розташоване у сузір'ї Скорпіона.

Варто відзначити, що у верхній частині фотографії зображена зірка HD 159073 - найближчий сусід до нашої сонячної системи. Небесне тіло розташоване, всього-на-всього, на відстані 4 тисяч світових років від нашої планети.

Фото: Hubble сфотографував яскраве зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона (https://esahubble.org)

Читайте РБК-Україна в Google News
Hubbleзвездыскорпионкосмос