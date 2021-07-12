Телескоп Hubble сфотографував зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона

Завдяки своїй універсальній камері WFC3, телескопу Hubble вдалося зробити яскраву фотографію зіркового скупчення. На знімку можна побачити найближчу до нашої Сонячної системи зірку, яка розташовна на відстані 4 тисячі світлових років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESA/Hubble.
Як повідомляє пресслужба обсерваторії, телескоп зробив фотографію скупчення NGC 6380, яке розташоване у сузір'ї Скорпіона.
Варто відзначити, що у верхній частині фотографії зображена зірка HD 159073 - найближчий сусід до нашої сонячної системи. Небесне тіло розташоване, всього-на-всього, на відстані 4 тисяч світових років від нашої планети.