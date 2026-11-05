У Землі з’явився новий супутник: чому він залишиться лише до грудня

Земля тимчасово отримала ще один природний супутник: невеликий астероїд 2026 QQ8 потрапив під дію її гравітації та вийшов на орбіту навколо планети. Спершу вчені припускали, що це уламок ракети або супутника, однак Центр малих планет підтвердив природне походження об’єкта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Не космічне сміття, а новий супутник: як астрономи розгадали таємницю об'єкта?

Незвичайний об’єкт уперше помітив 20 серпня угорський астроном Крістіан Сарнецкі.

Спочатку дослідники припускали, що це уламок ступеня ракети або старий супутник. Однак подальші спостереження за допомогою 2,2-метрового телескопа Гавайського університету та обсерваторії Lowell Discovery підтвердили природне походження об’єкта.

Центр малих планет офіційно визнав його астероїдом і надав статус тимчасового мінісупутника Землі.

Діаметр астероїда становить лише близько 1 метра.

За розрахунками вчених, 2026 QQ8 наближається до Землі приблизно раз на 10 років. Востаннє він пролітав поблизу планети у 1965 році, але тоді земної гравітації не вистачило, щоб захопити його.

Наступне зближення очікується у 2058 році, проте цього разу астероїд також пролетить надто далеко, щоб знову опинитися на орбіті Землі.

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Пастка сфери Гілла: чи існує загроза?

Зміна сценарію відбулася у квітні цього року, коли астероїд перетнув межу так званої сфери Гілла. Це особлива зона навколо Землі, де її гравітаційний вплив переважає над сонячним і дозволяє утримувати сторонні тіла на орбіті.

Попри те, що об'єкт опинився у гравітаційній "пастці", його орбіта є вкрай нестабільною: астероїд описує дивну петлю навколо планети. Найближча точка його підходу становить 0,0038 астрономічних одиниць, що приблизно в півтора раза більше ніж відстань до справжнього Місяця.

Науковці наголошують: 2026 QQ8 не становить жодної небезпеки для Землі.

По-перше, траєкторія повністю виключає ризик прямого зіткнення. По-друге, навіть якщо астероїд увійшов би у щільні шари атмосфери, його крихітний розмір призвів би до повного згоряння об'єкта високо в небі без жодних наслідків.

Тимчасовий супутник залишатиметься на нашій орбіті лише до грудня, після чого вирветься з гравітацї Землі та продовжить свій самостійний шлях навколо Сонця.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Земля тимчасово отримує додаткових космічних компаньйонів.

Серед найвідоміших подібних астероїдів були 2006 RH120 та 2020 CD3, які проводили у нашому гравітаційному полі по кілька місяців.

А у 2024 році астероїд 2024 PT5 також на короткий час став супутником, хоча так і не встиг зробити жодного повного оберту навколо нашої планети.