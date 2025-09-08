ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Телескоп Джеймса Уэбба заснял рождение гигантских звезд в космосе (фото)

Понедельник 08 сентября 2025 20:00
UA EN RU
Телескоп Джеймса Уэбба заснял рождение гигантских звезд в космосе (фото) Телескоп Джеймса Уэбба заглянул в "звездную мастерскую" Вселенной (фото: NASA.gov)
Автор: Павел Колесник

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал снимок части туманности NGC 6357, известной как "Лобстер" в созвездии Скорпиона. Эта облачная структура из молекулярного водорода является огромной "звездной фабрикой", где формируются новые массивные звезды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Space.com.

Гигантские пики из молекулярного газа

На снимке видна внутренняя граница полости туманности, украшенная зубчатыми пиками газа. Крупнейший из них достигает 5,4 световых лет, а его вершина - 0,14 светового года, что в 200 раз больше расстояния от Солнца до Нептуна.

В центре туманности находится скопление Pismis 24, включающее самые массивные и горячие звезды. Ранее считалось, что звезда Pismis 24-1 - самая тяжелая из известных, с массой 300 солнечных, но позже выяснилось, что это тройная система. Одна из звезд в системе весит 66 солнечных, а две другие – "спектроскопические близнецы" по 36 солнечных каждая.

Телескоп Джеймса Уэбба заснял рождение гигантских звезд в космосе (фото)На снимке изображена система из трех звезд (фото: NASA)

Новые звезды рождаются в пиках

Газ в пиках плотный и устоял перед ультрафиолетом, но постепенно сжимается под гравитацией и формирует новые звезды. В будущем они разрушат "пик" изнутри и появятся в Млечном Пути.

На изображении видны тысячи звезд: сотни принадлежат скоплению Pismis 24, остальные находятся на фоне туманности. Все объекты показаны в ложных цветах, чтобы визуализировать инфракрасное излучение JWST:

  • Циан - горячий ионизированный газ
  • Оранжевый - пылевые частицы
  • Красный - холодный плотный молекулярный водород
  • Черный - самые плотные участки.

Белый туман, словно испаряющийся с зубчатых пиков, создает магическую атмосферу: это не водяной пар, а газ и пыль, рассеивающие свет звезд и превращающие снимок в космическую фантазию.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Вселенная галактика Звёзды
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России