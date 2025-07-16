Телескоп Джеймс Вебб виявив галактику дивної форми, яка може розкрити таємницю чорних дір (фото)

Походження Галактики Нескінченності

Свою назву галактика отримала завдяки візуальній формі: два компактних червоних ядра, оточених кільцями, утворюють фігуру, що нагадує символ нескінченності. Однак, як зазначають дослідники, внутрішній устрій об'єкта куди цікавіший за зовнішній вигляд.

На думку вчених, Галактика Нескінченності виникла внаслідок зіткнення двох спіральних галактик. У центральній області, між ядрами, спостерігається молода надмасивна чорна діра, оточена гігантською хмарою газу. Маса цієї чорної діри оцінюється приблизно в мільйон мас Сонця.

Такі об'єкти викликають особливий інтерес у астрофізиків, оскільки стандартна теорія утворення чорних дір (через колапс масивних зірок) не пояснює появи настільки гігантських структур у Всесвіті в перші сотні мільйонів років після Великого вибуху.

Галактика Нескінченності з накладеною контурною картою, що вказує розташування надмасивної чорної діри (фото: NASA)

Одне з альтернативних пояснень - теорія прямого колапсу, згідно з якою надмасивна чорна діра утворюється зі щільної хмари газу, минаючи етапи проміжних злиттів.

Галактика Нескінченності може стати найяскравішим підтвердженням цієї гіпотези, заявив один із провідних авторів дослідження, астрофізик Пітер ван Доккум.

"Вивчаючи дані, ми бачимо, як дві дискові галактики стикаються, утворюючи кільцеві структури із зірок. Унаслідок зіткнення газ стискається - і це стиснення може призвести до утворення щільного вузла, який потім колапсує в чорну діру", - пояснив він.

Дослідники підкреслюють, що поки що не можуть однозначно підтвердити теорію, але отримані дані серйозно посилюють її позиції і виключають частину альтернативних сценаріїв.