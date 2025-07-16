Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил галактику странной формы, которая может раскрыть тайну черных дыр (фото)

Происхождение Галактики Бесконечности

Свое название галактика получила благодаря визуальной форме: два компактных красных ядра, окруженных кольцами, образуют фигуру, напоминающую символ бесконечности. Однако, как отмечают исследователи, внутреннее устройство объекта куда интереснее внешнего вида.

По мнению ученых, Галактика Бесконечности возникла в результате столкновения двух спиральных галактик. В центральной области, между ядрами, наблюдается молодая сверхмассивная черная дыра, окруженная гигантским облаком газа. Масса этой черной дыры оценивается примерно в миллион масс Солнца.

Такие объекты вызывают особый интерес у астрофизиков, поскольку стандартная теория образования черных дыр (через коллапс массивных звезд) не объясняет появления столь гигантских структур во Вселенной в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Галактика Бесконечности с наложенной контурной картой, указывающей расположение сверхмассивной черной дыры (фото: NASA)

Одно из альтернативных объяснений - теория прямого коллапса, согласно которой сверхмассивная черная дыра образуется из плотного облака газа, минуя этапы промежуточных слияний.

Галактика Бесконечности может стать самым ярким подтверждением этой гипотезы, заявил один из ведущих авторов исследования, астрофизик Питер ван Доккум.

"Изучая данные, мы видим, как две дисковые галактики сталкиваются, образуя кольцевые структуры из звезд. В результате столкновения газ сжимается - и это сжатие может привести к образованию плотного узла, который затем коллапсирует в черную дыру", - объяснил он.

Исследователи подчеркивают, что пока еще не могут однозначно подтвердить теорию, но полученные данные серьезно усиливают ее позиции и исключают часть альтернативных сценариев.