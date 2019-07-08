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Телемост с Россией свидетельствует о подготовке информационной атаки, - Тимошенко

Новости » Политика    08.07.2019 - 12:38
Телемост с Россией свидетельствует о подготовке информационной атаки, - Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

По ее словам, предотвратить информационную атаку возможно, главное в этой ситуации - действовать немедленно

Так называемый телемост с Россией является свидетельством того, что на нашу страну готовят мощную информационную атаку. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает РБК-Украина.

По ее словам, сейчас, в момент, когда старая власть никак не может уйти, и государство теряет управляемость, хаосом пользуются все.

"И главный удар по Украине – это очередное развертывание гибридной войны. Удар, который сейчас готовятся нанести информационно, предотвратить возможно. Решения находятся в СНБО, который, слава Богу, полностью контролируется новым президентом", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания до сих пор полностью контролируется старой властью.

"И не надо рассказывать, что устройство телемостов – это какая-то новейшая история", - сказала Тимошенко, добавив, что ее команда будет следить за работой Нацрады и СНБО.

"Надо действовать. Решения должны приниматься незамедлительно", – подытожила лидер "Батькивщины".

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