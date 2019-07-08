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Телеміст з Росією свідчить про підготовку інформаційної атаки, - Тимошенко

Новини » Політика    08.07.2019 - 12:38
Телеміст з Росією свідчить про підготовку інформаційної атаки, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

За її словами, відвернути інформаційну атаку можливо, головне в цій ситуації - діяти негайно

Так званий телеміст з Росією є свідченням того, що на нашу державу готують сильну інформаційну атаку. Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

За її словами, зараз, у момент, коли стара влада ніяк не може піти, і держава втрачає керованість, хаосом користаються усі.

"І головний удар по Україні – це чергове розгортання гібридної війни. Удар, який зараз готують нанести інформаційно, відвернути можливо. Рішення знаходяться в РНБО, яка, слава Богу, повністю контролюється новим президентом", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення досі повністю контролюється старою владою.

"І не треба розповідати, що влаштування телемостів – це якась новітня історія", - сказала Тимошенко, додавши, що її команда слідкуватиме за роботою Нацради та РНБО.

"Треба діяти. Рішення мають ухвалюватися негайно", – підсумувала лідер "Батьківщини".

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