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Падение промпроизводства в сентябре ускорилось до 1,3%, - Госстат

Новости » Экономика    23.10.2018 - 17:59
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После падения в августе на 0,5%, в сентябре промпроизводство сократилось еще на 1,3%

Объемы промышленного производства в сентябре 2018 года снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,0%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,2%.

Падение промпроизводства в сентябре ускорилось до 1,3%, - Госстат

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%.

Отметим, что почти в течение всего 2017 года промпроизводство падало и лишь по уточненным данным Госстата по итогам года рост составил 0,4%.

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