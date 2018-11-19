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Телекомунікаційна галузь за 9 місяців збільшила доходи на 1,3% до 53,3 млрд грн

Новини » Телеком & IT    19.11.2018 - 18:17
Телекомунікаційна галузь за 9 місяців збільшила доходи на 1,3% до 53,3 млрд грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше доходів отримують мобільні оператори

Споживачам в Україні за 9 місяців 2018 року надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 53,3 млрд грн, що в порівнянних цінах на 1,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, у т.ч. населенню надано послуг на 31,2 млрд грн, що на 1,2% більше, ніж за 9 місяців минулого року.

За січень-вересень підприємства надали поштових послуг на 3,092 млрд грн, кур’єрських послуг на 1,037 млрд грн, послуг фіксованого телефонного зв’язку на 4,296 млрд грн, послуг мобільного зв'язку на 28,394 млрд грн, послуг кабельного телебачення на 1,518 млрд грн, інтернет-послуг - на 8,906 млрд грн.

Телекомунікаційна галузь за 9 місяців збільшила доходи на 1,3% до 53,3 млрд грн

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зросли на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Нагадаємо, у вересні 2018 року обсяги промислового виробництва знизилися порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 1,3%. За підсумками серпня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво росло.

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