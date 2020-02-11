Минкульт исключает пересмотр "языкового закона" и квот на ТВ

Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Бородянский заявил, что такие инициативы не планируются

На сегодня в правительстве не планируют инициировать пересмотр так называемого "языкового закона" и языковых квот на телевидении и радио. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

В частности, министр ответил на вопрос, будут ли меняться языковые квоты на ТВ и радио.

"Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать", - заявил Бородянский и добавил, что пересмотр закона о языке также не будут инициировать.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность пересмотра закона о государственном языке. По его словам, такая инициатива "будет бить по президенту и парламенту очень сильно". В то же время должен быть закон о защите прав меньшинств, который будет регулировать изучение и применение других языков в Украине.

Отметим, на прошлой неделе Венгрия внесла новые предложения по украинскому закону об образовании. В частности, Будапешт настаивает на том, чтобы венгерский язык приравняли к языкам коренных народов, а также на увеличении количества часов на изучение украинского языка в школах Закарпатья за счет уроков "Украинский язык".