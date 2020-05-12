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Зеленский назначил нового члена Нацрады

Новости » Политика     12.05.2020 - 16:07
Зеленский назначил нового члена Нацрады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым членом Нацрады стала Татьяна Руденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 12 мая.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе №171/2020.

Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский назначил Елену Ницко членом Национальной рады.

Кроме того, Владимир Зеленский ввел в состав Нацрады Юрия Зиневича и Валентина Коваля. Указы об их назначении были обнародованы 5 марта.

Добавим, что в начале апреля комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту признать работу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году неудовлетворительной.

При этом отмечалось, что согласно закону о Нацраде, в случае признания работы Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной половину ее состава парламент может отправить в отставку.

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийуказНацрада
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