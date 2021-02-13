Телеканалы Козака лишили аккредитации в Раде, - нардеп

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде. Ранее медиа нардепа Тараса Козака из-за санкций отключили от телеэфира.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

По его словам, у каналов забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной рады. Он также добавил, что эти телеканалы занимались "подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента".

Напомним, эти телеканалы были заблокированы решением СНБО Украины за российскую пропаганду. На этой неделе стало известно, что Верховный суд будет рассматривать иск против президента Владимира Зеленского о санкциях.

Он, в свою очередь, уверяет, что ограничил работу телеканалов, которые работали на России, и не собирается накладывать санкции на другие СМИ.

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", - ответил он на вопрос журналиста телеканала "НАШ" о том, грозят ли санкции этому СМИ вслед за "112 Украина", ZiK, NewsOne.

Также сообщалось, что Нацрада через суд попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK.