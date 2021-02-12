Нацрада через суд попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK. С соответствующим иском она намерена пойти в суд.

Сообщается, что сегодня рассмотрели результаты трех проверок ZIK, которые подтвердили, что в эфире звучали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганда во время анонса телемарафона "Реванш соросятни". Каналу назначили более 340 000 гривен штрафа. А в связи с отказом от проведения еще двух проверок принято решение обратиться в суд за аннулированием лицензии.

Также сообщается, что одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года встречи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но Нацрада не смогла осуществить ее, поскольку телеканал не предоставил копии сетки вещания с распределением передач.

https://news.rbc.ua/rus/politics/verhovnyy-sud-prinyal-isk-sanktsiyam-protiv-1613068822.html