Телеканали Козака позбавили акредитації в Раді, - нардеп

Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK позбавили акредитації у Верховній раді. Раніше медіа нардепа Тараса Козака з-за санкцій відключили від ефіру.

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

За його словами, у каналів забрали акредитацію на проведення журналістської діяльності в стінах Верховної ради. Він також додав, що ці телеканали займалися "підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту".

Нагадаємо, ці телеканали були заблоковані рішенням РНБО України за російську пропаганду. Цього тижня стало відомо, що Верховний суд буде розглядати позов проти президента Володимира Зеленського про санкції.

Він, у свою чергу, запевняє, що обмежив роботу телеканалів, які працювали на Росії, і не збирається накладати санкції на інші ЗМІ.

"Ми ваш телеканал не плануємо закривати. Ми наші телеканали не закривали, ми закривали їх", - відповів він на запитання журналіста телеканалу "НАШ" про те, чи загрожують санкції цьому ЗМІ слідом за "112 Україна", ZiK, NewsOne.

Також повідомлялося, що Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK.