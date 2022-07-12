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Каналы Ахметова транслируют телемарафон, сайты прекратили работу после заявления бизнесмена

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 10:52
Каналы Ахметова транслируют телемарафон, сайты прекратили работу после заявления бизнесмена Фото: Ринат Ахметов закрыл телеканалы и сайты (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Белоус

Все телеканалы Рината Ахметова с сегодняшнего дня начали транслировать национальный телемарафон. Сайты "Медиа группы" прекратили обновляться после заявления олигарха о вынужденном уходе из медиа-бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Медиа группы".

В частности, прекратили трансляцию собственного контента не только новостные (как "Украина 24"), но и развлекательные каналы.

Новостной сайт segodnya.ua не обновляется со вчерашнего вечера.

Ахметов 11 июля заявил, что принял решение вывести инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса.

По его словам, решение связано со вступлением в силу закона об олигархах. При этом бизнесмен посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать бизнес на рыночных условиях.

Холдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбасс", "34 телеканал" и "Сигма".

Также среди активов - оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компании "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостная Группа Украина", мультимедийная платформа СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенный проект Vogue.UA.

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Ринат Ахметов
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