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Канали Ахметова транслюють телемарафон, сайти припинили роботу після заяви бізнесмена

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 10:52
Канали Ахметова транслюють телемарафон, сайти припинили роботу після заяви бізнесмена Фото: Рінат Ахметов закрив телеканали і сайти (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Білоус

Всі телеканали Ріната Ахметова з сьогоднішнього дня почали транслювати національний телемарафон. Сайти "Медіа Групи" припинили оновлюватися після заяви олігарха про вимушений відхід з медіа-бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Медіа Групи".

Зокрема, припинили трансляцію власного контенту не тільки новинні (як "Україна 24"), але й розважальні канали.

Новинний сайт segodnya.ua не оновлюється з вчорашнього вечора.

Ахметов 11 липня заявив, що прийняв рішення вивести інвестиційну компанію SCM з медійного бізнесу.

За його словами, рішення пов'язане з набранням чинності закону про олігархів. При цьому бізнесмен поскаржився на короткий шестимісячний термін і російську агресію, які не дозволили SCM продати бізнес на ринкових умовах.

Холдинг об'єднує телеканали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, Індиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбас", "34 телеканал" і "Сигма".

Також серед активів-оператор супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компанії "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинна Група Україна", Мультимедійна платформа Сьогодні - теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua. А також кросплатформенний проект Vogue.UA.

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Рінат Ахметов
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