Телеканалал CNN исправил некорректное обозначение Симферополя

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В посольстве Украины в США подчеркнули, что Симферополь является украинским городом

Американский телеканалал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского Симферополя к Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве отметили, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией.

"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство Украины в США выразило благодарность команде CNN за своевременную реакцию, благодаря чему удалось избежать очередных попыток распространения дезинформации российскими официальными структурами.

Фото: cnn.com

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал CNN в новогоднем выпуске назвал оккупированный Крым российским.

Как писало РБК-Украина, в Госдепе США не рекомендуют американцам посещать Крым из-за оккупации Россией части территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационной администрации.