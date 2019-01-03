Телеканалал CNN виправив некоректне позначення Сімферополя

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У посольстві України в США наголосили, що Сімферополь є українським містом

Американський телеканалал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського Сімферополя до Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби посольства України в США у Facebook.

У посольстві наголосили, що Сімферополь є українським містом на Кримському півострові, окупованому Росією.

"Після оперативного звернення посольства України у США та закликів від української та іноземної аудиторії американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посольство України в США подякувало команді CNN за вчасну реакцію, завдяки чому вдалося уникнути чергових спроб поширення дезінформації російськими офіційними структурами.

Фото: cnn.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканал CNN у новорічному випуску назвав окупований Крим російським.

Як писало РБК-Україна, у Держдепі США не рекомендують американцям відвідувати Крим через окупацію Росією частини території України і зловживання з боку окупаційної адміністрації.