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Телеканалал CNN виправив некоректне позначення Сімферополя

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 09:49
Телеканалал CNN виправив некоректне позначення Сімферополя
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У посольстві України в США наголосили, що Сімферополь є українським містом

Американський телеканалал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського Сімферополя до Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби посольства України в США у Facebook.

У посольстві наголосили, що Сімферополь є українським містом на Кримському півострові, окупованому Росією.

"Після оперативного звернення посольства України у США та закликів від української та іноземної аудиторії американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посольство України в США подякувало команді  CNN за вчасну реакцію, завдяки чому вдалося уникнути чергових спроб поширення дезінформації російськими офіційними структурами.

Телеканалал CNN виправив некоректне позначення Сімферополя

Фото: cnn.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканал CNN у новорічному випуску назвав окупований Крим російським.

Як писало РБК-Україна, у Держдепі США не рекомендують американцям відвідувати Крим через окупацію Росією частини території України і зловживання з боку окупаційної адміністрації.

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