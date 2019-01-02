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CNN назвал оккупированный Крым российским

Новости » Политика    02.01.2019 - 12:53
CNN назвал оккупированный Крым российским
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В украинском посольстве посоветовали телеканалу лучше проверять факты

Американский телеканал CNN в новогоднем выпуске назвал оккупированный Крым российским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Twitter.

Как сообщается, в материале о том, как в разных странах отмечают праздник Нового года, телеканал опубликовал фото из оккупированного Российской Федерацией Симферополя с подписью "Simferopol, Russia".

Отмечается, что в ответ на ошибку, украинское посольство в США посоветовало CNN лучше проверять факты, которые используются в материалах.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и отбирать контент. Симферополь - это украинский город на Крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", - заявили в ведомстве.

CNN назвал оккупированный Крым российским

CNN назвал оккупированный Крым российским

Фото: скрин с материала CNN

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина собирает информацию о нарушении Россией решения ЕСПЧ относительно предоставления лечения украинским морякам, а также предоставление им всех прав и свобод, согласно Европейской конвенции по правам человека.

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