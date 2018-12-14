У телеканала "112 Украина" новый владелец

Народный депутат от "Оппоблока" Тарас Козак стал новым собственником телеканала "112 Украина"
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал новым собственником телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112.ua.
Козак пообещал, что не будет вмешиваться в редакционную политику телеканала.
"Несомненно, это большая ответственность...Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику", - заявил Козак.
Отметим, на сегодня он входит во фракцию "Оппозиционного блока" в Верховной раде Украины восьмого созыва.
Козак является бывшим депутатом Львовского областного совета четвертого и шестого созывов. Он также возглавлял в 2003 году Западную региональную таможню, а уже в следующем году стал заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины и начальником Западной региональной таможни. С 2005 по 2010 год был заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины.
Напомним, ранее Тарасу Козаку были переданы корпоративные права на телеканал NewsOne. Он входит в неформальную группу Виктора Медведчука. СМИ сообщали, что после смены владельца телеканала "112 Украина" медиа управляют менеджеры близкие к Медведчуку.
Добавим, что 20 октября 2018 вступило в силу постановление Верховной рады об обращении к СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина".