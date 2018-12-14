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У телеканалу "112 Україна" новий власник

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 17:28
У телеканалу "112 Україна" новий власник
Фото: Тарас Козак (112.ua)

Народний депутат від "Опоблоку" Тарас Козак став новим власником телеканалу "112 Україна"

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став новим власником телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 112.ua.

Козак пообіцяв, що не буде втручатися у редакційну політику телеканалу.

"Безсумнівно, це велика відповідальність...Обіцяю забезпечити безперебійну роботу каналу, незважаючи на тиск з боку влади. І, звісно, гарантую відсутність будь-якого втручання в редакційну політику", - заявив Козак.

Зазначимо, на сьогодні він входить до фракції "Опозиційного блоку" у Верховній раді України восьмого скликання.

Козак є колишнім депутатом Львіської обласної ради четвертого та шостого скликань. Він також очолював у 2003 році Західну регіональну митницю, а вже наступного року став заступником голови Державної митної служби України та начальником Західної регіональної митниці. З 2005 по 2010 рік був заступником голови Державної митної служби України.

Нагадаємо, раніше Тарасу Козаку були передані корпоративні права на телеканал NewsOne. Він входить до неформальної групи Віктора Медведчука. ЗМІ повідомляли, що після зміни власника телеканалу "112 Україна" медіа керують менеджери близькі до Медведчука.

Додамо, що 20 жовтня 2018 набула чинності постанова Верховної ради про звернення до РНБО щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne" та "112 Україна". 

Нацрада оштрафувала 2 провайдерів у Донецькій обл. через ретрансляцію російських каналів Парубій підписав звернення до РНБО про санкції проти "112 Україна" і NewsOne
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