Телеканал АТR заявил, что с 14 февраля может прекратить вещание на оккупированный Крым

Телеканал ATR, которому ранее заблокировали финансирование, завтра , 14 февраля, может прекратить вещание на аннексированный Россией Крым. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ATR.

Так, в письме, которое в четверг, 13 февраля, поступило на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова, говорится, что за долги телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телевышек, которые осуществляют вещание на оккупированный Крым.

"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 года Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении

Как сообщается, общая сумма долга составляет 368 тыс. 859 грн.

Напомним, на этой неделе Крымскотатарский телеканал ATR перестал получать финансирование из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия через временное приостановление финансовой поддержки из государственного бюджета.