Телеканал АТR заявив, що з 14 лютого може припинити мовлення на окупований Крим

Телеканал ATR, якому раніше заблокували фінансування, завтра, 14 лютого, може припинити мовлення на анексований Росією Крим. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ATR.

Так, у листі, який у четвер, 13 лютого, надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова, йдеться, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.

"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів з погашення заборгованості і попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що у разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 року Концерн РРТ змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн.

Нагадаємо, на цьому тижні Кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати фінансування з державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що на початку 2020 року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.