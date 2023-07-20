Telegraph: окупанти вивозили в РФ літніх українців, їх змушували здавати кров для армії

Тортури над паралізованим українцем в Донецькій області

Паралізований 65-річний Олег Андрєєв був вивезений російськими військами, які окупували його село на сході України.

Після сильного російського обстрілу його виявили в згорілому будинку, коли він лежав поруч із матір'ю, яка загинула під час бомбардування. Андрєєв сказав, що його інвалідне крісло вкрав російський солдат, який використовував його для пораненого товариша. Його доставили в інтернат у Макіївці (Донецька область), де співробітники поставилися до нього зі зневагою.

Андрєєва фактично не лікували

У кишені його інвалідного візка також лежали всі важливі документи, якими він володів, включно з паспортом. Він сказав, що потім його забрали росіяни, не давши можливості повідомити доньці, що він ще живий.

"Вони просто залишили паралізовану людину без будь-яких документів, взагалі без документів", - сказала його донька.

Пальці ніг Андрєєва, сильно обморожені після того, як він лежав на сходовій клітці під час обстрілу за температури -10°С, залишилися без лікування. Тільки коли біль став нестерпним, лікар погодився їх видалити.

Єдиним лікуванням, яке він отримав, була зеленка. Ліків проти болю не було. Також Андрєєв сказав, що він зазнав лайки з боку персоналу і приниження з боку медсестри, яка насміхалася над ним, коли йому потрібно було допомогти помитися. За його словами, йому поголили голову й обличчя без його дозволу, а співробітники також забрали 70% його пенсії.

Друг Андрєєва також постраждав від медиків у РФ

Андрєєв сказав, що зустрів в установі друга, 61-річного Ігоря, який втратив здатність користуватися ногами під час свого перебування в Росії через те, що його не лікували від радикуліту.

Іноді Андрєєв віддавав ті невеликі гроші, які в нього були, здоровому пацієнтові, який міг знайти їжу для нього та Ігоря.

"Кілька разів він купував мені полуницю і малину, уявляєте? Я був такий щасливий у той момент", - сказав він.

Після кількох місяців безуспішних спроб звільнити батька Андрєєвій вдалося зв'язатися з благодійною організацією, яка допомогла йому втекти і возз'єднати їх. Всього за два тижні після звільнення Ігор помер від хвороб, пов'язаних із відсутністю належного лікування на окупованій території.

Жінку змушували здавати кров для російської армії

Еллі Ісаєва, яка працює в благодійній організації, сказала журналістам, що допомагає сім'ям, чиї родичі опинилися в пастці без грошей або належного догляду в захоплених Росією територіях України.

Вона сказала, що нещодавно працювала над порятунком жінки, яку змусили здати кров, для поранених російських солдатів.

Росіяни не дозволяли вивозити українців на лікування

Минулого літа організації "Допоможу виїхати" стало відомо, що в окупованому тоді Граковому (Харківська область) літня жінка мала важку форму гангрени і не отримувала належного лікування.

До моменту прибуття допомоги в неї вже були галюцинації. Вона померла після того, як російські солдати відмовилися дозволити водієві благодійної організації відвезти її в лікарню.

РФ відбирала українські паспорти у депортованих

Ісаєва розповіла, що у багатьох пацієнтів-інвалідів, з якими вона працювала, відібрали паспорти і нав'язали їм російське громадянство.

Знадобилися тижні, щоб звільнити групу з п'яти чоловіків-інвалідів у віці від 20 до 35 років і вивезти їх назад в Україну, оскільки в них відібрали паспорти, коли їх відправили до Воронежа з Каховки (Херсонська область).

Двоє чоловіків, Олександр і Богдан, заявили, що персонал установи, в якій вони перебували, планував оголосити їх психічно недієздатними. Богдан ходить на милицях і страждає на церебральний параліч, а Олександр перебуває в інвалідному візку з нез'ясованим захворюванням.

Пенсіонерку змушували прийняти російське громадянство

75-річна літня жінка, яка втекла назад в Україну, розповіла, що її вигнали з дому під час вторгнення Росії. Жінка розповіла, що п'ятеро озброєних росіян з білими пов'язками зламали замок у її будинку і наказали піти.

"Усе, що в мене було - телефон, гроші, одяг - усе залишилося в будинку", - сказала жінка.

За її словами, її завантажили в машину, не пояснивши, куди її везуть. Російська офіційна влада сказала їй, що у неї є два варіанти: прийняти російське громадянство і відправитися в інтернат або залишитися на найближчому вокзалі.

Коли вона чинила опір, вона сказала, що їй погрожували відправленням у психіатричну лікарню.

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.