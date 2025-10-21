Telegram заполонили фейкові боти Monobank: що потрібно знати клієнтам

Раніше РБК-Україна писало, що українська блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень через шахраїв, які видали себе за підтримку Monobank у Telegram. Вона передала їм доступ до рахунку після того, як "менеджер" переконав перевстановити застосунок.

У Monobank пояснили, що Манекен натрапила на фейковий акаунт і добровільно надала шахраям доступ. Банк заявив, що допомагає правоохоронцям у розслідуванні та намагається повернути кошти.

Також ми писали, що Monobank додав у додатку можливість поскаржитися на підозрілі збори у "Банку", щоб повідомляти про донат-шахрайство. Скарги анонімні та розглядаються вручну, а при достатній кількості звернень банк перевірятиме такі збори уважніше.