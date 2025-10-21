Telegram заполонили фейковые боты Monobank: что нужно знать клиентам

Ранее РБК-Украина писало, что украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошенников, которые выдали себя за поддержку Monobank в Telegram. Она передала им доступ к счету после того, как "менеджер" убедил переустановить приложение.

В Monobank объяснили, что Манекен наткнулась на фейковый аккаунт и добровольно предоставила мошенникам доступ. Банк заявил, что помогает правоохранителям в расследовании и пытается вернуть средства.

Также мы писали, что Monobank добавил в приложении возможность пожаловаться на подозрительные сборы в "Банке", чтобы сообщать о донат-мошенничестве. Жалобы анонимны и рассматриваются вручную, а при достаточном количестве обращений банк будет проверять такие сборы внимательнее.