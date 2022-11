Telegram випустив нове велике оновлення: що нового та як цим користуватись

Що нового

Гілки в групах

Відтепер спільноти з великою кількістю читачів можуть увімкнути функцію гілок для створення окремих просторів. Зазначається, що гілки працюватимуть як окремі чати в групі - з підтримкою власних поширених медіа та своїми налаштуваннями сповіщень.

Вже до кінця року функція стане доступною й для малих груп.

Your browser does not support HTML5 video.

Колекційні псевдоніми

Крім одного основного псевдоніму, користувачі можуть призначити ще кілька колекційних. Право власності забезпечується TON, швидкою та масштабованою мережею блокчейн. Також псевдонім можна купувати й продавати.

"На відміну від основних псевдонімів, колекційні псевдоніми можуть бути менш як 5 символів завдовжки, що дозволяє отримати унікальні імена, як-от @news або @game. Після придбання користувач отримує повний контроль над своїм колекційним псевдонімом, може обміняти його або зберегти для подальшого використання", - пише пресслужба.

Your browser does not support HTML5 video.

Перетворення голосу в текст для відеоповідомлень

Функція доступна лише для підписників Telegram Premium. Відтепер будь-яке голосове повідомлення можна перетворити у текст.

Your browser does not support HTML5 video.

Нові пакунки емодзі

"Поки тисячі користувачів експериментують із завантаженням власних користувацьких пакунків емодзі, художники Telegram зробили ще 12 нових пакунків. Premium-користувачі можуть використовувати ці емодзі в будь-яких повідомленнях і підписах, або встановити їх як статуси на Хелловін", - відзначає пресслужба.

Your browser does not support HTML5 video.

Оновлений нічний режим для iOS

Відтепер колір темної теми став більш збалансований й із покращеними ефектами розмиття під час прокручування чатів.

Your browser does not support HTML5 video.

Зміна розміру тексту на Android

"Зміна розміру тексту в Налаштуваннях чатів на Android тепер збільшує розмір усього тексту в чаті, включаючи попередній перегляд посилань, заголовки відповідей тощо", - пише пресслужба.