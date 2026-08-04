Telegram изъяли из App Store по всему миру: причина известна
Telegram на несколько часов исчез из App Store по всему миру. Apple изъяла мессенджер из-за незаконного контента, однако после быстрой реакции разработчиков доступ к приложению восстановили.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Apple подтвердили факт кратковременной блокировки и отметили, что проверка обнаружила публикацию материалов, прямо нарушающих руководящие принципы App Store.
Приложение вернули в каталог сразу после того, как команда Telegram удалила нелегальное содержимое и заблокировала учетную запись правонарушителя.
Заметим, что подобный инцидент уже произошел в 2018 году. Тогда Apple также временно приостановила доступ к мессенджеру из-за неприемлемого содержания; восстановление произошло после ужесточения мер безопасности.
Реакция Telegram и регуляторное давление
Команда Telegram заявила о нулевой толерантности к материалам с привлечением несовершеннолетних.
Представители сервиса, имеющего более миллиарда активных пользователей ежемесячно, сообщили о блокировании почти 338 тысяч групп и каналов , связанных с неправомерным контентом.
В то же время в Telegram публично прокомментировали решение модераторов Apple, выразив надежду, что аналогичные жесткие стандарты удаления будут применяться ко всем остальным приложениям в магазине.
Ситуацию также критически оценил руководитель Epic Games Тим Суини, длительно выступающий против корпоративной политики Apple.
По его мнению, временная блокировка приложения с миллиардной аудиторией из-за противоправных действий одного пользователя создает опасный прецедент.
Суини заметил, что при применении таких строгих критериев под угрозой изъятия может оказаться любой масштабный сервис коммуникации, включая собственный мессенджер Apple - iMessage.
Telegram находится под повышенным вниманием международных регуляторов.
В частности, в Великобритании ведомство Ofcom расследует факты распространения запрещенного содержимого, хотя представители сервиса утверждают, что благодаря алгоритмам автоматического обнаружения практически ликвидировали публичное распространение подобных материалов.
Кроме того, в начале года онлайн-регулятор Австралии оштрафовал платформу за задержку реакции на запросы о мерах противодействия противоправному контенту.