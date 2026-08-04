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Telegram изъяли из App Store по всему миру: причина известна

12:09 04.08.2026 Вт
2 мин
Приложение уже вернули в магазин приложений Apple
aimg Ольга Завада
Telegram изъяли из App Store по всему миру: причина известна Telegram вернулся в App Store после блокировки (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Telegram на несколько часов исчез из App Store по всему миру. Apple изъяла мессенджер из-за незаконного контента, однако после быстрой реакции разработчиков доступ к приложению восстановили.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Apple подтвердили факт кратковременной блокировки и отметили, что проверка обнаружила публикацию материалов, прямо нарушающих руководящие принципы App Store.

Приложение вернули в каталог сразу после того, как команда Telegram удалила нелегальное содержимое и заблокировала учетную запись правонарушителя.

Заметим, что подобный инцидент уже произошел в 2018 году. Тогда Apple также временно приостановила доступ к мессенджеру из-за неприемлемого содержания; восстановление произошло после ужесточения мер безопасности.

Реакция Telegram и регуляторное давление

Команда Telegram заявила о нулевой толерантности к материалам с привлечением несовершеннолетних.

Представители сервиса, имеющего более миллиарда активных пользователей ежемесячно, сообщили о блокировании почти 338 тысяч групп и каналов , связанных с неправомерным контентом.

В то же время в Telegram публично прокомментировали решение модераторов Apple, выразив надежду, что аналогичные жесткие стандарты удаления будут применяться ко всем остальным приложениям в магазине.

Ситуацию также критически оценил руководитель Epic Games Тим Суини, длительно выступающий против корпоративной политики Apple.

По его мнению, временная блокировка приложения с миллиардной аудиторией из-за противоправных действий одного пользователя создает опасный прецедент.

Суини заметил, что при применении таких строгих критериев под угрозой изъятия может оказаться любой масштабный сервис коммуникации, включая собственный мессенджер Apple - iMessage.

Больше интересного: Санкции США случайно заблокировали Telegram: что произошло

Telegram находится под повышенным вниманием международных регуляторов.

В частности, в Великобритании ведомство Ofcom расследует факты распространения запрещенного содержимого, хотя представители сервиса утверждают, что благодаря алгоритмам автоматического обнаружения практически ликвидировали публичное распространение подобных материалов.

Кроме того, в начале года онлайн-регулятор Австралии оштрафовал платформу за задержку реакции на запросы о мерах противодействия противоправному контенту.

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