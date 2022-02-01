Telegram улучшил функцию реакции: что изменилось

Мессенджер Telegram улучшил функцию реакции. Отныне появилась возможность присылать компактные эмодзи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.
Чтобы отреагировать на публикацию или сообщение большой анимацией - необходимо подольше подержать эмодзи.
"Подобно интерактивным эмодзи, реакции теперь синхронизированы. Если другой участник чата поставит реакцию в тот момент, когда у вас открыт чат, вы увидите анимацию одновременно с ним", - пишет пресс-служба.
В частности, к реакциям также был добавлен статус прочтения. Если в чате кто-то отреагировал на ваше сообщение, достаточно нажать на новую кнопку сердечка, чтобы просмотреть реакцию других пользователей.
Напомним, РБК-Украина писало о том как создавать собственные видеостикеры, а также раскрывало все интересные подробности нового обновления Telegram.