Telegram покращив функцію реакції: що змінилося

Месенджер Telegram покращив функцію реакції. Відтепер з'явилася можливість надсилати компактні емодзі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.
Аби відреагувати на публікацію або ж повідомлення великою анімацією - необхідно довше потримати емодзі.
"Подібно до інтерактивних емодзі, реакції тепер є синхронізованими. Якщо інший учасник чату поставить реакцію в той момент, коли у вас відкрито чат, ви побачите анімацію одночасно з ним", - пише пресслужба.
Зокрема, до реакцій також був доданий статус прочитання. Якщо в чаті хтось відреагував на ваше повідомлення, достатньо натиснути на нову кнопку сердечка, аби переглянути реакцію інших користувачів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те як створювати власні відеостікери, а також розкривало усі цікаві подробиці нового оновлення Telegram.