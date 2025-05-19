В Telegram створили фейкові акаунти Зеленського, Малюка і Єрмака: як розпізнати обман

Ворожі фейки та дезінформація

Нагадаємо, російські пропагандисти та співробітники спецслужб регулярно поширюють фейки та дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо, зокрема активно проводять ІПСО.

Також кіберзлочинці створюють фейкові сайти в інтернеті, різноманітні "штучні" сторінки (або, наприклад, Telegram-канали) різних установ, державних органів або публічних персон у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року українців попередили про фейкові сайти, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

У жовтні минулого року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.

У травні цього року у мережі розлетілася фейкова заява нібито від імені міністра оборони Рустема Умєрова щодо начебто загибелі українського конструктора БПЛА. У Міноборони вже спростували цю інформацію.

Українців закликають у цьому контексті завжди бути пильними: перевіряти URL-адреси сайтів (щоб не натрапити на фейковий домен), використовувати захищений протокол HTTPS (на початку URL повинно стояти "https://", а поруч із ним - іконка замка, що свідчить про безпечне з'єднання), звертати увагу на "галочку" в облікових записах соціальних мереж (спеціальну позначку перевірки, що вказує на справжність профілю), не переходити за підозрілими посиланнями тощо.

Додамо, раніше в Головному управлінні розвідки МОУ попереджали, що росіяни готують інформаційну операцію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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