В Україні поширили гучний фейк від імені Умєрова: що відомо
У мережі розлетілася фейкова заява від імені міністра оборони Рустема Умєрова про нібито загибель українського конструктора БПЛА. У Міноборони вже спростували цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
На фейковій сторінці нібито міністра оборони України Рустема Умєрова в Telegram з'явився допис, про непоправну втрату для всієї української авіаційної галузі.
В дописі йшлось про смерть головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства КНК Андрія Гуменного.
"Смерть відомого українського проектувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури задіяні для пошуку та упіймання виконавців цього злочину", - йшлось в дописі.
Спростування Міноборони
"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові - є фейком", - повідомили в міністерстві.
Міноборони наголосило, що Умєров таких заяв не робив.
"Звертаємо увагу: у міністра немає офіційних акаунтів у Telegram", - додали в міністерстві.
Водночас Міноборони зазначило, що в межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни.
"Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", - додало міністерство.
Ворожі фейки в Україні
Нагадаємо, що українців з початку повномасштабної війни попереджають про масове поширення фейків. Зокрема, росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України.
Крім того, раніше ми писали, що у мережі поширили інформацію про нібито "посилення" мобілізації в Одесі. Поліція спростувала це.
Також ГУР Міноборони попереджало, що росіяни готують інформаційну операцію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
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