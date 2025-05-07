В Україні поширили гучний фейк від імені Умєрова: що відомо

У мережі розлетілася фейкова заява від імені міністра оборони Рустема Умєрова про нібито загибель українського конструктора БПЛА. У Міноборони вже спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

На фейковій сторінці нібито міністра оборони України Рустема Умєрова в Telegram з'явився допис, про непоправну втрату для всієї української авіаційної галузі.

В дописі йшлось про смерть головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства КНК Андрія Гуменного.

"Смерть відомого українського проектувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури задіяні для пошуку та упіймання виконавців цього злочину", - йшлось в дописі.

Спростування Міноборони

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові - є фейком", - повідомили в міністерстві.

Міноборони наголосило, що Умєров таких заяв не робив.

"Звертаємо увагу: у міністра немає офіційних акаунтів у Telegram", - додали в міністерстві.

Водночас Міноборони зазначило, що в межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни.

"Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", - додало міністерство.