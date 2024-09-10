У Telegram стався масштабний збій: що відомо

У месенджері Telegram стався збій. Користувачі жаліються на проблеми з відправкою повідомлень й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Також користувачі стверджують про довгу відправку повідомлень, повільне завантаження медіафайлів й неможливість запустити відео, або ж аудіо.

Варто додати, що причини збою поки що невідомі.

Станом на зараз, користувачі повідомляють про проблеми з:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в кінці серпня стався збій у роботі застосунку Monobank. Тоді ж користувачі жалілись на проблеми з входом у додаток.

Також на початку 2024 масштабний збій спостерігався у Telegram. Користувачі розповідали про проблеми з робою застосунку й погане з'єднання із сервером.

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