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У Telegram стався масштабний збій: що відомо

Вівторок 10 вересня 2024 13:05
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У Telegram стався масштабний збій: що відомо Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У месенджері Telegram стався збій. Користувачі жаліються на проблеми з відправкою повідомлень й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Станом на зараз, користувачі повідомляють про проблеми з:

  • підключенням до сервера;
  • відправкою повідомлень;
  • роботою застосунку.

У Telegram стався масштабний збій: що відомо

Фото: у Telegram стався масштабний збій (скриншот)

Варто додати, що причини збою поки що невідомі.

Також користувачі стверджують про довгу відправку повідомлень, повільне завантаження медіафайлів й неможливість запустити відео, або ж аудіо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в кінці серпня стався збій у роботі застосунку Monobank. Тоді ж користувачі жалілись на проблеми з входом у додаток.

Також на початку 2024 масштабний збій спостерігався у Telegram. Користувачі розповідали про проблеми з робою застосунку й погане з'єднання із сервером.

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