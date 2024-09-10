ua en ru
Вт, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Вторник 10 сентября 2024 13:05
UA EN RU
В Telegram произошел масштабный сбой: что известно Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В мессенджере Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По состоянию на данный момент, пользователи сообщают о проблемах с:

  • подключением к серверу;
  • отправкой сообщений;
  • работой приложения.

В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Фото: у Telegram произошел масштабный сбой (скриншот)

Следует добавить, что причины сбоя пока неизвестны.

Также пользователи утверждают о долгой отправке сообщений, медленной загрузке медиафайлов и невозможности запустить видео или аудио.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце августа произошел сбой в работе приложения Monobank. Тогда же пользователи жаловались на проблемы с входом в приложение.

Также в начале 2024 года масштабный сбой наблюдался в Telegram. Пользователи рассказывали о проблемах с работой приложения и плохом соединении с сервером.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram
NEWS
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление