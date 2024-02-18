В Telegram стався масштабний збій

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці грудня 2023 року масштабний збій стався також у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Тоді ж користувачі не могли переглядати публікації.

Зокрема збій нещодавно стався й у дата-центрі системи "Шлях".

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