В многоплатформенном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и соединение с сервером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.
Большинство жалоб, как изображает Downdetector, поступают с территории Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, мессенджер также плохо работает и на территории Украины.
Фото: в Telegram произошел масштабный сбой (downdetector.com)
Пользователи жалуются на:
Согласно данным Downdetector:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря 2023 масштабный сбой произошел также в работе социальной сети Twitter (Х). Тогда пользователи не могли просматривать публикации.
В частности, сбой недавно произошел и в дата-центре системы "Шлях".
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