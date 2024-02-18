В Telegram произошел масштабный сбой

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря 2023 масштабный сбой произошел также в работе социальной сети Twitter (Х). Тогда пользователи не могли просматривать публикации.

В частности, сбой недавно произошел и в дата-центре системы "Шлях".

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