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В Telegram произошел масштабный сбой

Фото: в Telegram произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В многоплатформенном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и соединение с сервером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

Большинство жалоб, как изображает Downdetector, поступают с территории Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, мессенджер также плохо работает и на территории Украины.

 

Фото: в Telegram произошел масштабный сбой (downdetector.com)

Пользователи жалуются на: 

  • невозможность отправить сообщение; 
  • проблемы с соединением; 
  • проблемы с работой десктопной версии мессенджера; 
  • невозможность обновить чаты и каналы; 
  • проблемы с загрузкой медиа. 

Согласно данным Downdetector: 

  • 58% пользователей жалуется на работу приложения; 
  • 36% жалуются на соединение с сервером; 
  • 6% - на работу веб-сайта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря 2023 масштабный сбой произошел также в работе социальной сети Twitter (Х). Тогда пользователи не могли просматривать публикации.

В частности, сбой недавно произошел и в дата-центре системы "Шлях".

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