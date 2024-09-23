UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів людей, які порушують правила месенджера

Ілюстративне фото: Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів користувачів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать їх. Для цього буде залучено штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Павла Дурова.

Як заявив Дуров, у застосунку Telegram є більш потужним, ніж в інших програмах обміну повідомленнями, адже він дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів. Однак деякі користувачі зловживають цією функцією.

Саме тому останні тижні спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук Telegram безпечнішим.

"Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в "Пошуку" Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот", - написав Дуров.

Також Дуров заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією "Пошук" Telegram було оновлено "Умови використання" та "Політику конфіденційності".

"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - написав він.

На його думку, такі заходи повинні відлякати злочинці, адже пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів.

 

Затримання Павла Дурова у Франції

Нагадаємо, засновника месенджера Telegram Павла Дурова було затримано 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже біля Парижа. Його було звинувачено у сприянні тероризму, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством.

Згодом у Telegram відкинули ці звинувачення та підкреслили, що компанія працює у правовому полі ЄС.

Через п'ять днів, 29 серпня, Дуров був звільнений під заставу в розмірі 5 мільйонів євро. Однак наразі йому заборонено виїжджати з Франції до завершення розслідування.

Про те, що відомо про арешт Дурова у Франції і що буде з Telegram, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram