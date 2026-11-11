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Telegram перетворює повідомлення на додатки: що тепер можна робити у чатах

12:14 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Telegram перетворює повідомлення на додатки: що тепер можна робити у чатах Telegram дозволив перетворювати звичайні повідомлення на інтерактивні платформи (фото: Getty Images)
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Telegram перетворює звичайні повідомлення на повноцінні інтерактивні додатки, які можуть відкриватися майже миттєво. Завдяки новому оновленню Bot API 10.4 їхній розмір становить лише близько 4 КБ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Павла Дурова у Telegram.

HTML-віджети та інтерактивні інструменти у чатах

Головним нововведенням стала підтримка власних HTML-віджетів безпосередньо у вікнах повідомлень.

Тепер боти та ШІ-асистенти зможуть створювати всередині чатів інтерактивні інструменти, мініігри та робочі середовища.

Ключові можливості нової системи:

  • відправка нативних HTML-віджетів з динамічними макетами та налаштуванням розмірів;
  • взаємодія користувачів із реактивним інтерфейсом через запити та відповіді;
  • оновлення віджетів у реальному часі безпосередньо у повідомленні;
  • використання спільних віджетів для однакових інтерфейсів у різних чатах.

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Інтеграція TON Wallet та приватні відповіді

У нових віджетах також з'явилася підтримка вбудованого гаманця Telegram. Тепер боти можуть взаємодіяти з TON Wallet, підписувати транзакції, отримувати дані про баланси користувачів і їхні NFT-стікери, а також відстежувати повідомлення про перекази.

Ще одне нововведення - приватні відповіді на дії користувачів. Наприклад, після натискання кнопки бот може надіслати повідомлення, яке бачитиме лише той, хто натиснув її, а не всі учасники групового чату.

Додаткові покращення для преміум-користувачів

Оновлення принесло низку додаткових функцій для розробників та власників преміум-акаунтів.

Серед них:

  • можливість цитувати розширені повідомлення;
  • швидкий пошук унікальних подарунків за назвою;
  • право для власників преміум-статусу надавати до двох своїх ботів додаткові юзернейми із закінченнями agent, ai, app, game або gay.

Створити власний додаток може кожен охочий розробник, скориставшись детальною документацією в офіційному каналі BotNews.

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