Telegram, банки і не тільки. У Росії масштабний збій у роботі інтернет-сервісів

Сьогодні користувачі з Росії почали скаржитися на проблеми у роботі месенджерів Telegram, Viber та WhatsApp. Також зафіксували збої у роботі ігрової платформи Steam, стрімінгового сервісу Twitch, відеохостингу YouTube, соцмереж Instagram, Discord та Skype, магазину застосунків AppStore, сайту "Вікіпедія".

Спостерігають проблеми у роботі російських сервісів "Яндекс" та "Вконтакте". Не працюють й інтернет-сервіси деяких російських банків, зокрема "Газпромбанк", "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Тинькофф", а також сервіси мобільних операторів.

Крім того, недоступний також був сайт для відстеження збоїв "Сбой.рф".

У "Роскомнагляді" заявили, що нібито збій у роботі інтернет-сервісів пов'язаний з "DDoS-атакою на операторів зв'язку". Росіяни запевняють, що атаку відбили.

скриншот Downdetector.su.