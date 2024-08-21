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Telegram, банки и не только. В России масштабный сбой в работе интернет-сервисов

Фото: в России произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов в среду, 21 августа. Не работают социальные сети, мессенджеры, банки и другие ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сегодня пользователи России начали жаловаться на проблемы в работе мессенджеров Telegram, Viber и WhatsApp. Также зафиксировали сбои в работе игровой платформы Steam, стримингового сервиса Twitch, видео-хостинга YouTube, соцсетей Instagram, Discord и Skype, магазина приложений AppStore, сайта Википедия.

Наблюдают проблемы в работе российских сервисов "Яндекс" и "ВКонтакте". Не работают и интернет-сервисы некоторых российских банков, в частности, "Газпромбанк", "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Тинькофф", а также сервисы мобильных операторов.

Кроме того, недоступен также был сайт для отслеживания сбоев "Сбой.рф".

В "Роскомнадзоре" заявили, что якобы сбой в работе интернет-сервисов связан с "DDoS-атакой на операторов связи". Россияне уверяют, что атаку отбили.

скриншот Downdetector.su.

 

Масштабная кибератака ГУР

Украинская разведка провела масштабную кибератаку на финансовый сектор России в июле. Атака длилась неделю.

Специалисты поразили услуги главных российских банков. Также под ударом были провайдеры, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов. По данным ГУР, эти ресурсы были вовлечены в поддержку и финансирование войны РФ против Украины.

Также сообщалось, что у россиян фиксировались проблемы со снятием наличных денег в банкоматах.

Детальнее о последствиях масштабной кибератаки ГУР - по ссылке.

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