Телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ

По его словам, после российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России.

"Это включает прекращение трансляции наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российскими организациями и приостановку запланированных выпусков кинотеатров и игр", - пишет Килар.

Также компания внимательно следит за всеми событиями.

"Наши мысли в этот момент с народом Украины", – сказал глава компании.