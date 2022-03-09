Телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ

Телевизионная компания WarnerMedia, в которую входят Warner Bros и HBO, останавливает трансляцию в РФ и приостанавливает новые релизы.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам руководителем компании Джейсоном Киларом.
По его словам, после российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России.
"Это включает прекращение трансляции наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российскими организациями и приостановку запланированных выпусков кинотеатров и игр", - пишет Килар.
Также компания внимательно следит за всеми событиями.
"Наши мысли в этот момент с народом Украины", – сказал глава компании.
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