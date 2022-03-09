Телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ

Телевізійна компанія WarnerMedia, до якої входять Warner Bros та HBO, зупиняє трансляцію у РФ та призупиняє нові релізи.
Про це повідомляє Variety з посиланням на листа, розісланого співробітникам керівником компанії Джейсоном Кіларом.
За його словами, після російського вторгнення в Україну WarnerMedia призупиняє весь новий бізнес в Росії.
"Це включає припинення трансляції наших каналів, припинення ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупинення запланованих випусків кінотеатрів та ігор", - пише Кілар.
Також компанія уважно стежить за усіма подіями.
"Наші думки в цей момент з народом України", – сказав голова компанії.
Раніше ми повідомляли, що Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну.
Також ми писали, що Philip Morris International зупиняє інвестиції та згортає виробництво в Росії.