Телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ

За його словами, після російського вторгнення в Україну WarnerMedia призупиняє весь новий бізнес в Росії.

"Це включає припинення трансляції наших каналів, припинення ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупинення запланованих випусків кінотеатрів та ігор", - пише Кілар.

Також компанія уважно стежить за усіма подіями.

"Наші думки в цей момент з народом України", – сказав голова компанії.