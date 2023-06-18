Телефонують з "благодійного фонду". В поліції попередили про нові методи обману

Зловживаючи довірою людей, шахраї вдаються до нових методів обману. Наприклад, можуть зателефонувати нібито з "благодійного фонду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Київської області.
"Якщо раптом вам зателефонували з "благодійного фонду" та повідомили про фінансову допомогу під час війни, але для отримання грошових коштів ви маєте назвати свої особисті дані, а також всі дані своїх карток, то не розповідайте їм цього - це можуть бути шахраї", - пише пресслужба.
Як вберегти себе від шахраїв:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в телефонах зберігається величезна кількість важливої інформації, яка може нашкодити вам, якщо потрапить в чужі руки. Агентство писало про SMS, які не можна зберігати на телефоні.
Тим часом шахраї вигадали нову схему обману, в якій вони дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводять готівку з них на свою користь.
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