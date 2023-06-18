Звонят из "благотворительного фонда". В полиции предупредили о новых методах обмана

Злоупотребляя доверием людей, мошенники прибегают к новым методам обмана. К примеру, могут позвонить якобы из "благотворительного фонда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киевской области.

"Если вдруг вам позвонили из "благотворительного фонда" и сообщили о финансовой помощи во время войны, но для получения денежных средств вы должны назвать свои личные данные, а также все данные своих карт, то не рассказывайте им этого - это могут быть мошенники", - пишет пресс-служба. Как уберечь себя от мошенников: положите трубку;

обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты;

сообщите о происшествии на линию 102.