Звонят из "благотворительного фонда". В полиции предупредили о новых методах обмана

Злоупотребляя доверием людей, мошенники прибегают к новым методам обмана. К примеру, могут позвонить якобы из "благотворительного фонда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киевской области.
"Если вдруг вам позвонили из "благотворительного фонда" и сообщили о финансовой помощи во время войны, но для получения денежных средств вы должны назвать свои личные данные, а также все данные своих карт, то не рассказывайте им этого - это могут быть мошенники", - пишет пресс-служба.
Как уберечь себя от мошенников:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в телефонах хранится огромное количество важной информации, которая может навредить вам, если попадет в чужие руки. Агентство писало про SMS, которые нельзя хранить на телефоне.
Тем временем мошенники придумали новую схему обмана, в которой они узнают данные банковских карточек и, как результат, переводят наличные с них в свою пользу.
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