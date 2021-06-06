Хотя бы по телефону: Кравчук предлагает Байдену до встречи с Путиным пообщаться с Зеленским

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что президенту США Джо Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным следовало бы пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя бы по телефону.

"Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил хотя бы по телефону с президентом Зеленским. Потому что я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать, это уже очевидно", - отметил Кравчук.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, никто не знает ситуацию в Украине и на востоке лучше, чем Зеленский. Кравчук считает, что полученная от главы Украины информация могла бы быть полезной Байдену на встрече с президентом РФ.